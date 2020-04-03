صور.. بدء عملية تقصي خاصة عن فيروس كورونا في بغداد

2020/04/03 | 16:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بدأت فرق جوالة تابعة لوزارة الصحة العراقية فحص العوائل في بغداد للكشف عن حالات فيروس كورونا.عدسة شفق نيوز وثقة الاجراءات التي رفقها عملية تعفير للأحياء السكنية.

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