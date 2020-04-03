مسؤول محلي لـ” العهد نيوز”: فرض حظر التجوال لم يوقف العمل بالمشاريع الخدمية في الفلوجة

2020/04/03 | 16:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد معاون مدير دائرة بلدية الفلوجة للشؤون الخدمية بمحافظة الانبار محمد شكر الدليمي، اليوم الجمعة، ان اجراءات فرض حظر التجوال الصحي الساري المفعول في عموم مدن الانبار لم يؤثر على سير تنفيذ المشاريع الخدمية في مدينة الفلوجة .وقال الدليمي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” سريان فرض حظر التجوال الصحي […]

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