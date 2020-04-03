كعكة كورونا تشتهر في غزة

2020/04/03 | 16:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خان يونس (الاراضي الفلسطينية), (أ ف ب) – مع تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم، تكثر إرشادات التوعية بطرق مختلفة، ففي غزة صنع إياد ابو زرقة “كيكة كورونا” تصور امرأة تضع كمامة طبية على وجهها، لحمل الناس على الوقاية.نشر إياد أبو زرقة صاحب مصنع للحلويات في خان يونس في جنوب قطاع غزة على […]

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