التخطيط تكشف تفاصيل منحة الـ 150 ألف وتحدد الفئات المشمولة بها

2020/04/03 | 16:21 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

حددت وزارة التخطيط، الجمعة، الفئات المشمولة بمنحة الطوارئ التي أقرتها لجنة معالجة انعكاسات الأزمة ...

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