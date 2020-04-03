وزارة التخطيط تحدد الفئات المشمولة بمنحة الطوارئ

2020/04/03 | 16:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة حددت وزارة التخطيط العراقية، الفئات المشمولة بمنحة الطوارئ التي أقرتها لجنة معالجة انعكاسات الأزمة الاقتصادية على المواطنين.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن “الفئات المشمولة بمنحة الطوارئ ،هي العائلات التي ليس لها راتب ،أو أي مدخول من الدولة ،والتي ليس لديها موظف أو منتسب، وغير مشمولة بالرعاية الاجتماعية”.ولفت الهنداوي، […]

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