شاب عراق كسر القيود وتحول من راعي غنم الى ضابط شرطة

2020/04/03 | 16:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..قصص الكفاح الذي ينتهي بتحقيق النجاح وبلوغ الغايات كثيرة لدى الشباب في العراق، ولاسيما اولئك الذين ينتمون الى الفئة الفقيرة في المجتمع، حيث يبنون مستقبلهم بالاصرار على تحقيق ما يصبون اليه.ومن الذين حققوا امنياتهم بالاصرار والعمل الدؤوب الشاب جاسم محمد من محافظة ذي قار الذي استطاع الوصول الى كلية الشرطة بعدما […]

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