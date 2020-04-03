وزير العمل يطالب القطاعين العام والخاص بدفع اجور عمال خلال حظر التجوال

2020/04/03 | 16:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، باسم عبد الزمان، اليوم الجمعة، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة والقطاع الخاص والشركات الاستثمارية بدفع الأجور المترتبة بذمتها للعمال نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة.وقال الوزير في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "يجب دفع أجور العاملين لديهم عن مدة حظر التجوال كاملة بوصفها ظروفا استثنائية وقوة قاهرة استنادا إلى احكام المادة (72) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 التي تنص على انه في حال: توقف العمل كلياً او جزئياً نتيجة ظروف استثنائية او قوة قاهرة فعلى صاحب العمل دفع اجور العمال عن مدة التوقف لغاية 30 يوماً".واضاف ان "مدة الحظر تحتسب خدمة فعلية للعامل استنادا للمادة 75/ خامسا من نفس القانون وتسري هذه المادة على العقود والاجور اليومية العاملين في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة ولا يجوز انهاء خدمات العمال او من هم بحكمهم الا بعد استحصال موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية استنادا إلى المادة ٤٣ من قانون العمل".ودعا الوزير الى "الاتصال بالخط الساخن 07727643008 في حال حصول خروقات او اي انتهاك لحقوق العمال للقيام بالإجراءات القانونية بحق المخالفين".واوضح انه وجه "بتأجيل استيفاء اقساط القروض الممنوحة للمستفيدين من صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لمدة ثلاثة اشهر مراعاة للوضع المعيشي لهذه الفئة في ظل الظرف الحالي".

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