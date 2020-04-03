اعتقال رجل دين لاستخدامه «زيت الرسول» لعلاج كورونا (فيديو)

2020/04/03 | 16:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات في #إيران رجل دين استخدم زيتاً معطراً مع مرضى #كورونا (كوفيد 19)، مدعياً أنه دواء يعالج الفيروس في المستشفيات.وأفاد نشطاء إيرانيون بأن رجل الدين (مرتضى كهنسال) الآن […]

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