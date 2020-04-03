المفوضية الأوروبية تجري محادثات بشأن تمديد إغلاق الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي

2020/04/03 | 16:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المفوضية الأوروبية أجراء محادثات بشأن تمديد اغلاق الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، إن دول الاتحاد بصدد تمديد اغلاق الحدود الى ما بعد عيد الفصح ضمن الإجراءات المشتركة للتعامل مع أزمة انتشار وباء كورونا، مؤكدة أن الميزانية الجديدة للاتحاد الأوروبي يتعين أن تكون على هيئة خطة مارشال لتحقيق الانتعاش لأوروبا بعد تفشي كورونا، فيما اشارت الى أن أوروبا ستخرج من هذه الازمة بوضع اقوى من السابق.

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