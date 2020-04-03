2020/04/03 | 16:41 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب اياد علاوي يرد على تصريحات محمد توفيق عبر المربد ويؤكد نفيه لمعظم ما ورد فيها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/03 | 16:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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