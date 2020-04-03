2020/04/03 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر طبي، الجمعة، بتسجيل 11 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، في محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "صحة ذي قار سجلت 11 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد اليوم".

يتبع...

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي إن إجمالي عدد الحالات المسجلة في المملكة بلغ 2039 حالة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 4 وفيات جديد

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع غير مسبوق لعدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا بواقع 684 حالة جديدة في يوم واحد.

بغداد اليوم-كردستان

ألقت أزمة فيروس كورونا المستجد، بظلالها على الحركة الاقتصادية في أراضي إقليم كردستان، وتوقف السياحة في أشهر وصفت بأنها "ذروة" انتعاش السياحة في المصايف والجبال ومناطق الإقليم، بسبب فايروس كورونا المستجد، وإجراءات حكوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تسجيل 11 اصابة جديدة بكورونا في ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تسجيل 11 اصابة جديدة بكورونا في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).