الصحة السعودية: تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/03 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي إن إجمالي عدد الحالات المسجلة في المملكة بلغ 2039 حالة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 25.واضاف المتحدث إنه من بين الإصابات، هنالك 1663 حالة نشطة لاتزال تتلقى المتابعة الصحية، و41 حالة تتلقى الرعاية المكثفة، مشيرا إلى أن هناك 351 حالة تماثلت للشفاء.

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