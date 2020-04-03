لماذا يتعين على العراقيين دفع فاتورة بقاء ترامب في البيت الأبيض؟

2020/04/03 | 16:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثر الحديث خلال الأيام الماضية حول عزم الادارة الأميركية على توجيه ضربات لفصائل عسكرية عراقية تنتمي الى هيئة الحشد الشعبي العراقي، وفي نفس الوقت كثر ...

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