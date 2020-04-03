2020/04/03 | 16:41 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: الاصابات الجديدة كانت بواقع 11 اصابة في الناصرية و اصابة واحدة في الشطرة) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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