وزير اسكان سابق يقترح حلولاً “اشتراكية ومركزية” لحل أزمة السكن

2020/04/03 | 16:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال وزير الإسكان والإعمار الاسبق، محمد صاحب الدراجي، اليوم الجمعة، ان حل أزمة السكن التي يمر بها العراق لن يكون بالامر السهل من دون قرار مركزي، مشيراً الى ان الامر بحاجة إلزام الجهات المعنية بقرارات تخصيص الاراضي والإمكانات المالية.وذكر الدراجي في مقال نشر على موقع منتدى صنع السياسات، ان “حل ازمة […]

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