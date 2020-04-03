أمريكا.. كورونا يسرح 701 ألف وظيفة في شهر واحد والبطالة تتصاعد

2020/04/03 | 16:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وزارة العمل الأمريكية إن أرباب الأعمال خفضوا 701 ألف وظيفة في شهر آذار الماضي بعد زيادة معدلة في شباط بلغت 275 ألفا، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 من 3.5 بالمئة، بتأثير جائحة كورونا.وأوضحت ان الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف في آذار، منهيا بشكل مفاجئ نموا تاريخيا في التوظيف استمر 113 شهرا على التوالي، إذ تسببت إجراءات صارمة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد في إغلاق شركات ومصانع، مما يؤكد بشكل شبه تام ركودا وشيكا.وبحسب مسح أجرته لآراء اقتصاديين، كان من المتوقع أن تنخفض الوظائف غير الزراعية بمقدار 100 ألف وظيفة لشهر آذار الماضي، مما يوقف سلسلة قياسية من الزيادة في التوظيف بدأت في تشرين الأول 2010.وكان من المتوقع صعود البطالة إلى 3.8 بالمئة.

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