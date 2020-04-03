كمال غبريال - فوضى العبث الكونية

2020/04/03 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_غبريال العبث هو العمود الفقري لكوننا رباعي الأبعاد هذا.هو القاعدة السائدة، تتخللها استثناءات تحدث خطوطاً من الانتظام النسبي،تختلف عمقاً بين مستويات ثلاثة.فعلى المستوى الأكبر باتساع الكون،تعمل القوانين الفيزيائية على تشكيل منظومات من كواكب ونجوم ومجرات،تكون طول الوقت نهباً لعواصف التفاعلات والانفجارات والاندماجات،دون غائية تتقصد انتظاماً أو فناء.على المستوى أدنى نجد البيئة الطب......

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