المركزي العراقي يكشف اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار

2020/04/03 | 17:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف مدير عام دائرة العمليات المالية وإدارة الدين في البنك المركزي العراقي، محمود داغر، اليوم الجمعة، عن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار.وقال داغر، إن “ارتفاع سعر صرف الدولار ،هو بسبب تداخل مجموعة توقعات للأزمة المالية التي يمر بها العراق، الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وصاحبها تأثير فيروس كورونا وحظر […]

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