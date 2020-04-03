الاعلام الرقمي: اضافة اسم العراق على قائمة المتداول في تويتر

2020/04/03 | 17:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مركزالاعلام الرقمي DMC ،الجمعة، ان شركة تويتر قامت باجراء تغييرات فيما يتعلق بالترند، اي قائمة المواضيع المتداولة على منصتها، في خطوة طال انتظارها من قبل المستخدمين في العراق.وذكر المركز في بيان تلقته وكالة صدى، ان “تويتر اضاف العراق الى قائمة المتداول بعد ان كان اسم العراق غير موجود اساسا في القائمة”.واشار المركز

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