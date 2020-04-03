بعد دعوات كسر الحظر.. ذي قار تعلن تسجيل 11 اصابة جديدة بكورونا

2020/04/03 | 17:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار سجلت دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، 12 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.وقال مدير عام الدائرة، عبد الحسين الجابري، في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “نتائج العينات التي ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد والبالغ عددها 49 عينة أكدت تسجيل 12 حالة اصابة جديدة بفايروس […]

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