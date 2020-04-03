(بات مان) يحارب كورونا مرتديا قناعا طبيا في روسيا

2020/04/03 | 17:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قدم فنانون من جمعية "Yav" لوحة فنية جميلة، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، من خلال إظهار إشارة الرجل الوطواط (بات مان) على أحد الأبنية مرتديا قناعا طبيا.

في إشارة إلى أنه يمكن إظهار فن شوارع المدينة دون الخروج من المنزل، وأعلنت الجمعية أن "إشارة بات مان ستظهر كل ليلة، لدعم حملة (ابق في المنزل)".

وأكدت الجمعية: "نحث الجميع على مراعاة نظام العزلة الذاتية، لا حاجة للمخاطرة بأنفسكم وبالآخرين، مرحباً أيها الفنانون المحليون، حاولوا الرسم عن بعد".

ونشرت الجمعية صورة إشارة بات مان على حسابها الرسمي عبر "انستغرام"، ولاقت ردود أفعال عديدة من قبل رواد الموقع.

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