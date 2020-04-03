صحة البصرة تعلن تسجيل 4 اصابات جديدة بكورونا مقابل 10 حالات شفاء من الفيروس

2020/04/03 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

اعلنت مديرية صحة محافظة البصرة، الجمعة، تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا مقابل 10 حالات شفاء.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عدد الحالات التراكمية في محافظة البصرة اصبحت 113، بينهم 10 حالة وفاة، و24 شفاء".

واضاف البيان أن "الحالات المحجورة وقيد العلاج بلغت 79 حالة".

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، الجمعة، ان دفعتين من المساعدات ستصل إلى العراق مهداة من الصليب الأحمر الصيني الأسبوع القادم لمساعدة العراق في التصدي لفيروس كورونا.

وقال رئيس الجمعية، ياسين المعموري في بيان، إن "الدفعة

بغداد اليوم _ الانبار

أعلنت دائرة صحة الانبار، اليوم الجمعة، تسجيل حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لطبيب مقيم اقدم يعمل في مستشفى الفلوجة التعليمي، من اهالي محافظة بغداد.

وذكرت دائرة الصحة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أ

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي إن إجمالي عدد الحالات المسجلة في المملكة بلغ 2039 حالة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 4 وفيات جديد

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