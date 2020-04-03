الزرفي يسلم المنهاج الحكومي للبرلمان العراقي غدا

2020/04/03 | 17:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر، الجمعة، أنه سيتم تسليم المنهاج الحكومي للبرلمان العراقي وطلب عقد جلسة رسمية الاسبوع المقبل....

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