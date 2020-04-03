إدارة القوة الجوية: نتمنى رسم خارطة عمل جديدة للكرة العراقية

2020/04/03 | 17:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قدمت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، اليوم الجمعة، التهنئة لاياد بنيان بعد اختياره رئيساً للهيئة المؤقتة لاتحاد الكرة العراقي.

وقال نائب رئيس نادي القوة الجوية العميد وليد الزيدي، "أتقدم بالتهنئة للأخوة الذين تم اختيارهم للعمل في الهيئة المؤقتة، متمنيا للجميع العمل بجد لرسم خارطة عمل جديدة للكرة العراقية خلال المرحلة المقبلة وهم أهلا للمسؤولية".

يشار إلى ان الهيئة المؤقتة تتألف من اياد بنيان رئيسا وعضوية كل من رافد عبد الأمير وشامل كامل واسعد لازم و احمد محمد علي.

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