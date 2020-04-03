خلية الازمة في نينوى تصدر قرارات جديدة بشأن التحاق المنتسبين بوحداتهم

2020/04/03 | 17:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اصدرت خلية الازمة في نينوى، اليوم الجمعة، عدة قرارات جديدة بشأن التحاق المنتسبين لوحداتهم.

وذكرت الخلية في بيان تلقته "الغد برس" انه "يكون التحاق المجازين إلى وحداتهم مباشرة وعدم السماح لهم بالدخول والاختلاط والمدنيين ونقلهم بعجلات عسكرية بعد إجراء الفحص الأولي بمداخل المدن".

واضاف، انه "يجب إجراء الفحص لجميع المنتسبين الملتحقين ومن موارد دوائرهم على ان يتم إحالة المشتبه بهم والملامسين إلى المستشفيات المخصصة للحجر."

ودعت الخلية الى "التقييد بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة نينوى بشأن ارتداء الكمامات والكفوف الوقائية".

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