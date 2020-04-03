صحة البصرة تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا

2020/04/03 | 17:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم الجمعة، عن الموقف الوبائي في المحافظة، مؤكدة تسجيل اربع اصابات جديدة.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "سجلت اليوم اربع اصابات جديدة بفيروس كورونا ليصبح المجموع الكلي للاصابات 113 اصابة في المحافظة".وأضافت "هناك 74 حالة موجودة في المستشفيات تتلقى العلاج، فيما شفي اليوم 10 حالات جديدة ليصبح اجمالي حالات الشفاء الى 24 حالة".وأكدت الدائرة انه "لم يتم اليوم تسجيل أي حالة وفاة وان مجموع الوفيات هي 10 حالات فقط".

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