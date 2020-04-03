صحة الأنبار تسجل إصابة بفيروس كورونا

2020/04/03 | 17:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة صحة الأنبار، اليوم الجمعة، تسجيل اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لطبيب يعمل في إحدى مستشفيات المحافظة.وقالت الدائرة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "الطبيب المصاب يعمل في مستشفى الفلوجة التعليمي وهو من أهالي بغداد ويسكن منطقة السيدية، وكان مجازاً والتحق بالعمل في المستشفى أول أمس الاربعاء وظهرت عليه اعراض الاصابة يوم أمس الخميس".وأضافت "تم حجر الطبيب واخذت منه مسحات وتم ارسالها الى مختبر الصحة العامة وظهرت النتيجة اليوم انه مصاب بفيروس كورونا"، مشيرة إلى أن "نتيجة زوجته وهي طبيبة أيضاً كانت سالبة أي غير مصابة، ووضعه حاليا مستقر".وأشارت الدائرة إلى "اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالة والملامسين لها"، داعية كافة المؤسسات والمواطنين، إلى "الإلتزام بالتوجيهات الصحية لمواجهة المرض وبالتوصيات التي من شأنها الحد من العدوى ومنع انتقاله".

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