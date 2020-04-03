تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا في ذي قار

2020/04/03 | 17:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلنت دائرة صحة ذي قار يوم الجمعة تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا.وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في بيان له تلقته ( المستقلة).إن “نتائج العينات التي ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد والبالغ عددها 49 عينة أكدت تسجيل 12 حالة اصابة جديدة بفايروس كورونا جميعهم ملامسين للمريض […]

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