السعودية تعلن تسجيل 154 إصابة جديدة بكورونا

2020/04/03 | 17:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل مئة وأربع وخمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي إن إجمالي عدد الحالات المسجلة في المملكة وصل الى الفين وتسع وثلاثين حالة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى خمس وعشرين وفاة.

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