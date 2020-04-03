إصابة مواطن بانفجار عبوة كانت ملصقة تحت مركبته في كركوك

2020/04/03 | 17:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر محلية في محافظة كركوك، عن إصابة مواطن بانفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة تحت مركبته.

وأوضحت المصادر ان عبوة لاصقة انفجرت بعد ظهر الجمعة تحت مركبة من نوع هيونداي في منطقة الخضراء، مما أدى إلى إصابة سائقها بجروح بليغة نقل على اثرها للمستشفى، إضافة إلى إصابة المرحلة بأضرار كبيرة، فيما لم تصدر الجهات الأمنية اية توضيحات بشأن طبيعة الحادث او شخصية المصاب.

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