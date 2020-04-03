تحذير خطير من الصحة العالمية بشأن شرب الكحول في ظل انتشار جائحة كورونا

2020/04/03 | 17:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة دعت منظمة الصحة العالمية إلى الالتزام بطريقة حياة صحية أثناء الحجر المنزلي لتجنب ارتفاع الإصابة فيروس كورونا.ونقلت صحيفة “تيليغراف” البريطانية أن الدراسات أكدت أن تعاطي الكحول، يضعف جهاز المناعة، ما قد يؤدي إلى انتشار الفيروس.وعليه أكدت منظمة الصحة العالمية أهمية التوقف عن شرب الكحول والتدخين أيضاً، والاهتمام بالتمارين الرياضية واعتماد […]

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