إصابة جديدة في الانبار لطبيب كسور بغدادي بفيروس كورونا

2020/04/03 | 17:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_أين} أعلنت صحة الانبار، اليوم الجمعة، عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لطبيب كسور، وافادت مديرية صحة الانبار إلى ان طبيبا من بغداد منطقة السيدية يعمل في مستشفى الفلوجة أصيب اليوم الجمعة بفيروس كورونا المستجد.

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