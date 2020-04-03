2020/04/03 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلورنس_غزلان إله محايد ومجتمع مسلوب!أهو قدر السوريين أن يهيموا في الأرض؟، أن يغيبوا أو يغَّيبهم القتل والتعذيب والاعتقال، كي يتسنى لرأس الأفعى أن تحتفظ بسمها، كي تستطيع خطف العصافير من أعشاشها، كي تحرم السوري من خبز يومه، فهل يعقل أن ينام المسيح كل هذي القرون ولا يرى ماآل له الحال في أبواب دمشق، التي فتحت ذراعيها لحنا المعمدان؟، أما من حصة لهم في حياة أفضل؟؟ أما وقف اليسوع لحظة في جمعته الحزينة وخاطب وج......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فلورنس غزلان - إله محايد ومجتمع مسلوب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فلورنس غزلان - إله محايد ومجتمع مسلوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).