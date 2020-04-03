بشير الحامدي - لنخرج أمام منازلنا ومن على الشرفات لنقول بالصوت العالي -نفذو ما نطالب به

2020/04/03 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بشير_الحامدي شعب تعداد سكانه أكثر من 11 مليون والكرونا تضرب بقوة ومنتشرة منذ شهر أو أكثر والحجر الصحي غير ناجح لعجز الحكومة عن توفير مستلزمات إنجاحه والتحاليل وعلى امتداد شهر لم تتجاوز الـ 5000 والسيد رئيس الحكومة وخبراؤه ومجلسه العلمي يقولون أن الوضع تحت السيطرة.عن أي سيطرة يتحدث هذا السيد وكل المعطيات تشير إلى أننا نتقدم نحو وضع كارثي يحجم السيد الفخفاخ ويحجم مجلسه العلمي على التصريح به وهو أن ليس لهم ا......

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