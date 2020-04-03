الزرفي يجب تسليح الجيش العراقي من الدول الكبرى والغانمي يؤكد خلو الجيش من كورونا

2020/04/03 | 17:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي عدم تسجيل إصابات في صفوف الجيش العراقي بفيروس كورونا، فيما شدد رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي على أهمية استكمال تسليح الجيش العراقي من قبل الدول الكبرى.وذكر بيان لمكتب الزرفي وتلقته ( المستقلة)… أن “الأخير استقبل رئيس أركان الجيش الفريق اول الركن عثمان […]

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