صحة ذي قار تسجل 12 اصابة جديدة بكورونا

2020/04/03 | 17:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت دائرة صحة ذي قار، الجمعة ، عن تسجيل 12 اصابة جديدة بفيروس كورونا وقال بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الفحص المختبري في بغداد ل 49 عينة اكد اصابة 12 حالة بفيروس كورونا ، جميعهم من الملامسين للمصاب مؤخرا بالفيروس “.واشار البيان الى ان ” المصابين […]

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