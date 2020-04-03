الديمقراطي الكردستاني: أسباب فنية حالت دون زيارة الزرفي للإقليم

2020/04/03 | 17:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، سبب عدم زيارة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي الى إقليم كردستان.

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