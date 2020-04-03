خلية الأزمة في نينوى تصدر قرارات جديدة بشأن التحاق المنتسبين لوحداتهم

2020/04/03 | 17:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الأزمة في محافظة نينوى، اليوم الجمعة، جملة من القرارات بشأن التحاق المنتسبين لوحداتهم العسكرية.

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