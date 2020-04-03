2020/04/03 | 17:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احد منتسبي الاستخبارات العسكرية يتنازل عن ايجار بيته المؤجر لعائلة متعففة حتى انتهاء ازمة وباء كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/03 | 17:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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