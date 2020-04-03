الأنبار تعلن إصابة طبيب بفيروس كورونا في مستشفى الفلوجة

2020/04/03 | 18:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلنت دائرة صحة الأنبار تسجيل حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لطبيب يعمل في إحدى مستشفيات المحافظة.وقالت الدائرة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الجمعة ، إن “الطبيب المصاب يعمل في مستشفى الفلوجة التعليمي وهو من أهالي بغداد / السيدية، وكان مجازاً والتحق بالعمل في المستشفى أول أمس الاربعاء وظهرت عليه اعراض الاصابة […]

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