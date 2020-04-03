الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي لليوم الجمعة 3 نيسان وتسجّل ارتفاعًا بالإصابات 

2020/04/03 | 18:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق.أدناه نص البيان: سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ٤٨ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:- – بغداد كرخ: ٣ – بغداد مدينة الطب: ١ – بغداد الرصافة: ١ -البصرة: ٤ – النجف: ٩ […]

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