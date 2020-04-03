الحشد الشعبي ينهي عملية نفط خانة بتفتيش وتأمين 250 كم شرق ديالى

2020/04/03 | 18:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد انهت قوات الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، العملية الأمنية في منطقة نفط خانة شرق ديالى بتأمين وتفتيش مساحة تقدر بـ250 كم بالإضافة الى العثور على مضافة تحتوي على مواد لوجستية.وذكر بيان لاعلام الحشد تلقت”العهد نيوز” ، ان “قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي متمثلة بالألوية الأول و20، و23، فضلا عن المديريات والمعاونيات […]

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