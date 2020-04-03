اخر احصائية... اصابات كورونا تتجاوز المليون و35 ألفا حول العالم

2020/04/03 | 18:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

افادت وكالة فرانس برس الفرنسية، اليوم الجمعة، بأن فيروس كورونا تسبب بإصابة مليون و35 ألف اصابة في 188 بلدا.

وذكرت الوكالة في احصائية عن مصادر رسمية خاصة بيها وتابعتها "الغد برس"، ان "عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد بلغ في العالم 1,035,386 شخصاً توفي منهم 53 ألف و693، في 188 بلداً ومنطقة".

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