2020/04/03 | 18:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 48 إصابة جديدة بكورونا في العراق ليصل العدد الإجمالي إلى 820 حالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/03 | 18:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (48 إصابة جديدة بكورونا في العراق ليصل العدد الإجمالي إلى 820 حالة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (48 إصابة جديدة بكورونا في العراق ليصل العدد الإجمالي إلى 820 حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).