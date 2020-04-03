العراق يسجل 48 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/04/03 | 18:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الجمعة تسجيل 48 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن مختبراتها سجلت ٤٨ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق.

وأضافت أن الإصابات توزعت كالتالي:

- بغداد كرخ: ٣

- بغداد مدينة الطب: ١

- بغداد الرصافة: ١

-البصرة: ٤

- النجف: ٩

- السليمانية: ١١

- ذي قار: ١٢

- أربيل: ٣

- كركوك: ١

- المثنى: ١

- الانبار: ١

- بابل: ١

وأشارت إلى تسجيل ٢٤ حالة شفاء تام موزعة كالتالي:

- تم تسجيل ٢٤ حالة شفاء تام موزعة كالتالي:-

- بغداد الكرخ: ١

- النجف: ٨

- مدينة الطب: ٤

- البصرة: ١٠

- اربيل : ١

وأضافت الوزارة أن مجموع الإصابات وصلت إلى ٨٢٠، ومجموع الوفيات ٥٤، ومجموع حالات الشفاء ٢٢٦.

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