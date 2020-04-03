الصحة تعلن تسجيل 48 اصابة جديدة بكورونا في عموم محافظات العراق

2020/04/03 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- البصرة

اعلنت مديرية صحة محافظة البصرة، الجمعة، تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا مقابل 10 حالات شفاء.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عدد الحالات التراكمية في محافظة البصرة اصبحت 113، بينهم 10 حالة وفاة، و24 ش

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، الجمعة، ان دفعتين من المساعدات ستصل إلى العراق مهداة من الصليب الأحمر الصيني الأسبوع القادم لمساعدة العراق في التصدي لفيروس كورونا.

وقال رئيس الجمعية، ياسين المعموري في بيان، إن "الدفعة

بغداد اليوم _ الانبار

أعلنت دائرة صحة الانبار، اليوم الجمعة، تسجيل حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لطبيب مقيم اقدم يعمل في مستشفى الفلوجة التعليمي، من اهالي محافظة بغداد.

وذكرت دائرة الصحة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أ

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