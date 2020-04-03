2020/04/03 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة النفط الكويتية، هاشم هاشم، أن الكويت ستزيد من إنتاجها للنفط في شهر أبريل/ نيسان حتى 3.15 مليون برميل في اليوم.

وقال هاشم، لوكالة الأنباء الكويتية "كونا": "الإنتاج مستمر في الزيادة وسيصل إلى مستوى 3.15 مليون برميل في اليوم تقريبا مع الزيادة المخطط لها في الإنتاج في حقلي الخفجي والوفرة في المنطقة المحايدة، وتقاسمها مع المملكة العربية السعودية، وفي حقول أخرى في البلاد".

ووفقا لهاشم، فقد بلغ إنتاج النفط في الكويت في شهر مارس/ آذار 2.9 مليون برميل يوميا.

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة التجارة، الجمعة، استمرار ملاكاتها في تجهيز مفردات البطاقة التموينية الى المواطنين في ظل حظر التجوال الصحي، فيما اكدت حاجة الوزارة الى تخصيصات مالية للتعاقد مع المناشئ العالمية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد ا

بغداد اليوم-متابعة

تراجعت أسعار النفط اليوم، بعدما كانت قد سجلت أمس أكبر مكاسبها لجلسة واحدة على الإطلاق، حيث قفزت الأسعار بأكثر من 20%.

وجاء الارتفاع بعد ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن تعلن روسيا والسعودية قريبا عن خفض كبير ل

بغداد اليوم- خاص

كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، الخميس (2 نيسان 2020)، عن سبب ارتفاع اسعار صرف الدولار، فيما رجح انخفاضه قريباً.

وقال المشهداني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ارتفاع سعر الدولار في الاسواق يعود الى توقف البنك المر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكويت تواصل زيادة إنتاج النفط في أبريل حتى 3.15 مليون برميل يوميا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكويت تواصل زيادة إنتاج النفط في أبريل حتى 3.15 مليون برميل يوميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).