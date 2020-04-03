2020/04/03 | 18:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر ما يعرَف بـ تنظيم "عصبة الثائرين" العراقي في مقطع فيديو رسالة موجهة إلى الولايات المتحدة مفادها أن "سفارتكم تحت انظارنا ولن تنالوا ما تريدون"....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو... "عصبة الثائرين" تنشر رسالة تحذيرية لواشنطن) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو... "عصبة الثائرين" تنشر رسالة تحذيرية لواشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).