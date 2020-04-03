قرية جديدة في مصر تحت “الحجر”.. وهذه التفاصيل

2020/04/03 | 18:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة).قررت السلطات المصرية إخضاع قرية بمحافظة بني سويف جنوب البلاد، للحجر الذاتي بعد اكتشاف 6 إصابات بفيروس كورونا من أسرة واحدة فيها.وانتشرت قوات الأمن مساء الخميس في شوارع قرية دموشيا ببني سويف، وعلى مداخلها ومخارجها، وفرضت حجراً ذاتياً على سكانها، مطالبة إياهم بعدم الخروج من المنازل اعتباراً من الساعة الخامسة مساء وحتى […]

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