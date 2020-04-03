2020/04/03 | 18:18 - المصدر: ساحات التحرير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فيديو يوضح … تسليب 12 مليار دينار وسطو مسلح على مصرف رقم 7 بالنجف من قبل المليشيات المسلحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ساحات التحرير الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/03 | 18:18.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ساحات التحرير.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو يوضح … تسليب 12 مليار دينار وسطو مسلح على مصرف رقم 7 بالنجف من قبل المليشيات المسلحة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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